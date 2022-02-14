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Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sigara yakmak için ateş isteyip bıçakladılar

Samsun'da kendisinden sigara yakmak için ateş isteyen kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendisinden sigara yakmak için ateş isteyen kimliği belirsiz şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi U.Y.'nin (36) yanına gelerek sigara yakmak için ateş etti. U.Y. ateş verdiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan U.Y. Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bıçaklı saldırganlar kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun, Sigara, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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