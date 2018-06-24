Sigara Vermeyen Genci Bıçakladılar

Samsun'da kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz gençlerin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şahıslar Suriye uyruklu 22 yaşındaki Ahmad Aloklah'tan sigara istedi. Sigarasının olmadığını söyleyen Suriyeli genç bıçaklı saldırıya uğrayarak sol bacağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmad Aloklah, tedavi altına alındı. Suriyeli genç kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN