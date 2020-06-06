Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar
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Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bankta otururken kendisinden sigara isteyen bir kişiye olumsuz cevap veren yabancı uyruklu genç, kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca insanın arasında bıçaklanarak ağır yaralandı.

Sigara vermeyen gence şehrin göbeğinde dehşeti yaşattılar
06.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:13

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bankta otururken kendisinden sigara isteyen bir kişiye olumsuz cevap veren yabancı uyruklu genç, kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca insanın arasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaşanan kavga ve bıçaklanma anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün Manavgat ilçesi Atatürk Kültür Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanında bir arkadaşıyla birlikte Atatürk Kültür Merkezi önüne gelen Serkan D. isimli genç bankta bir arkadaşıyla birlikte oturmakta olan yabancı uyruklu Shaykh Omar'dan sigara istedi. Shaykh Omar'ın sigara vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışma çevredekilerin araya girmesi sonucunda son buldu.

Kısa bir süre sonra Shaykh Omar yanındaki kendisi gibi yabancı uyruklu olan arkadaşıyla birlikte köprüden geçtiği sırada Serkan D., T.Ö., D.D. ve İ.K. ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Shaykh Omar'ı tekmeleyerek yere yıkan Serkan D. yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Suriyeli genci karnından yaraladı. Tesadüfen olay yerinden geçmekte olan bir jandarma ekibi köprü üzerinde aracını durdurarak yaralanan Shaykh Omar'e ilk müdahalenin yapılması için yardımcı oldu. İlk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan Shaykh Omar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Shaykh Omar Alanya'ya sevk edildi.

Sigara istediler vermeyince bıçakladılar

Olay sırasında Shaykh Omar'in yanında bulunan arkadaşı, 4 kişinin yanlarına geldiğini belirterek, "Bizden sigara istediler. Biz sigara vermedik. Bunun üzerine Ömer'i bıçaklayıp kaçtılar. Bende korktum polise haber vermeye gittim" dedi.

Olay yerinde bulunan ve 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunan görgü tanıklarından Muhittin Yılmaz, "Bunlar merdivenlerden tartışarak çıktı. Ne olduğunu anlamadık. Hafif sakallı olan diğerini bıçakladı. Ondan sonra kaçtılar" dedi.

Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşların polise yardım etmesiyle, şüphelilerden İ.K., Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki otoparkın yanında yakalanırken, Serkan D.'nin olayda kullandığı ekmek bıçağı da yakınlarda bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle bir binanın çatı katına çıkarak saklanan Serkan D.'de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği otosuna bindirilen Serkan D. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeyin, çakallar neden çekiyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen D.D. ve T.Ö.'yi yakaladı. Manavgat Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan D. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, D.D. ve İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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