Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı
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Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik 12-18 Temmuz tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 33 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 20 milyon 476 bin adet makaron, 32 bin 913 adet elektronik eşya, 11 bin 194 litre sahte alkollü içki, 2 bin 500 adet sahte etiket, bin 245 kilogram kıyılmış tütün, 450 adet sahte bandrol, 300 paket elektronik sigara, 48 adet cep telefonu ve 6 adet tarihi eser ele geçirildi.

Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı
Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı
Sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 33 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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