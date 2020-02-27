Sigara Türkiye'de her yıl 120 bin can alıyor

27.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:54

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı Türkiye'de her yıl 120 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bilgiç, Kent Ormanı'ndaki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında, Yeşilay'ın amacının bağımlılıklara karşı bilinç oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bağımlılıkların tüm toplumu sosyal ve ekonomik yönden tehdit ettiğini hatırlatan Bilgiç, sigaradan dolayı dünyada her yıl 8 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Sigaranın bağımlılıkların ilk adımı olduğunu vurgulayan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Madde bağımlılığı olmak üzere diğer bağımlılıkların başlangıcı diyebiliriz. 'Bir kere denemekten zarar gelmez' demekle başlıyor bağımlılıklar. Tütün ürünleri ölüm saçıyor. Türkiye'de her yıl 120 bin kişi sigara ve sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Edirne, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 13-15 yaş altı sigara kullanımında Türkiye ortalamasının biraz üzerinde. Maalesef, sigara kullanım yaşının 7'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Bunun önüne geçmek için mücadele ediyoruz. Marketlerde çocuklara tek sigara satılması konusunda da gerekli denetimler yapılıyor. Bu konuda esnaflarımızın da gerekli duyarlılığı göstermesini istiyoruz."

Bilgiç, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında "nice sağlıklı nesilllere" sloganıyla birçok etkinlik gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA