Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor - Haberler
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Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da bir kafenin müdavimi olan karga, masa masa gezip müşterilerin yemeklerini yiyip sigaralarını çalıyor.

Nilüfer ilçesinde bulunan bir kafeye gelen müşteriler, masalarına konan kargayı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Karga müşterilerin masalarına gelip yemeklerini yiyor. Ayrıca paketlerden sigaralarını alıyor. Vatandaşlar masalarından yemeklerini yiyen ve sigaralarını çalan kargaya dokunmayıp hoşgörüyle karşılıyor. Karga da masalarda gönlünce gezip karnını doyuruyor. Bir de paketten sigarayı çekip ağzına götürüyor. Sigaranın hayvana zarar vereceğini düşünen müşteriler, ağzına sigarayı alıp yakmasını bekleyen karganın kendilerinden çaldığı sigarayı yakmıyor. - BURSA

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

Sigara tiryakisi karga müşterilerin sigaralarını böyle çalıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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