Sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

Sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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