Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
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Sigara paketinden uyuşturucu çıktı

Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan yolcu üzerindeki sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan yolcu üzerindeki sigara paketinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi girişinde, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı. Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 BRV 16 plakalı otomobili durdurdu. 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan Servet Y.'nin (23) sigara paketinin içinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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