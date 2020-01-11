Sigara paketinden uyuşturucu çıktı
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Sigara paketinden uyuşturucu çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin yaptığı aramada bir kısmı sigara paketi içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:50
Sigara paketinden uyuşturucu çıktı

'ın ilçesinde polisin yaptığı aramada bir kısmı sigara paketi içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışmasında 2 kişinin uyuşturucu sattığını belirledi. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada bir kısmı sigara paketi içine gizlenmiş, uyuşturucu nitelikli 22 sentetik hap,1 fişek skunk, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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