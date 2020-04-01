Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?
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Koronavirüs, Çağlayan, Sağlık, Güncel

Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, beraberinde birçok soruyu akıllara getrdi. Sigara kullanımının koronavirüs riskini artırdığı yönündeki haberler sigara Koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu gibi soruların sorulmasına yol açtı. Sigara koronavirüs riskini artırır mı?

01.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:53
Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu? Sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu?

Koç Akademi Eğitim Seti'ne destek veren Prof. Dr. Benan Çağlayan, "Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu" sorusuna yanıt verdi. Konu hakkında detaylı açıklamalar yapan Çağlayan, vatandaşları sigara kullanımı konusunda uyararak sağlık açısından oluşturduğu tehditlere vurgu yaptı. Peki, sigara kullanmak koronavirüse yakalanmaya neden olur mu? Sigara Koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu?

SİGARA KORONAVİRÜSE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR MU?

Prof. Dr. Benan Çağlayan, "Sigara koronavirüse yakalanma riskini artırıyor mu" konusunda öncelikle akciğerdeki titrek tüycüklerin fonksiyonlarına ve savunma hücrelerinin önemine vurgu yaptı. Çağlayan: "Savunma sistemi üzerine sigaranın etkilerinden söz edecek olursak bilindiği gibi akciğerde hatta hava yollarında burundan başlayıp akciğerin en uç noktalarında bulunan albeol dediğimiz hava keseciklerine kadar devam eden bölümde mukoza üzerinde titrek tüycükler bulunur. Bu tüycüklerin esas fonksiyonu solunum sitemimizde oluşan ifrazatın yani sekresyonların aşağıdan yukarı doğru yani akciğerin en uç noktalarından yukarı ağızda doğru atılmasını ağlamak ve bu sayede akciğere giden zararlı gaz ve tozların etkisini elemine etmektir. Sigara her şeyden önce bu titrek tüycüklerin fonksiyonunu bozmakta; dolayısıyla akciğer içerisine gelen mikroorganizmaların yani mikropların ya da yabancı maddelerin tozların küçük partiküllerin dışarı atılmasını zorlaştırmaktadır, sigara içmek.

Bunun dışında akciğerimiz dış ortama açık bir organ olduğu için savunma sisteminin önemli komponentleri burada çalışmaktadır, görev almaktadır. Savunma hücrelerimiz yine akciğerde mikroorganizmaları ilk karşılayan hücreler olabilir. Sigara bu hücreler üzerinde de negatif etki ederek bu savunma hücrelerinin fonksiyonlarının azalmasına, bozulmasına ve dolayısıyla vücuda giren mikroorganizmaların bu virüs olabilir, bakteri olabilir fark etmez, kolaylıkla yok edilmeden akciğer içerisinde üremesine ve oradan kana geçerek vücuda yayılmasına neden olur, bu savunma sistemindeki zafiyet." dedi.

"HAYATİ RİSK SİGARA İÇMEYENLERE GÖRE DAHA YÜKSEK"

Prof. Dr. Benan Çağlayan sözlerinin devamında sigaranın akciğerlere olan etkisine değinerek koronavirüs ve sigara ilişkisine açıklık getirdi. Çağlayan: "Toparlayacak olursak sigaranın koronavirüs enfeksiyonuna etkisi:

1- Hastalığın oluşumunu etkisi var. Virüsün daha kolay akciğer hücrelerine bağlanmasına neden oluyor.

2- Savunma sistemini bozarak virüsüsün hızlıca konak içerisinde yani vücudumuzda üremesine ve hastalık yapmasına neden oluyor.

3- Sigara içenlerde vücudun savunma sisteminde meydana gelen bozukluklar, bu hastalıkla mücadelesini zayıflattığı için bu hastalarda daha sık zatürre görülüyor. Bununla ilişkili olarak hastalık daha ağır seyrediyor. Hastalar daha çok yoğun bakıma gidiyor. Ve tabii ki hayati risk sigara içmeyenlere göre daha yüksek. Dolayısıyla sigarayı bırakmak çok önemli.

Bu dönemde en önemli tavsiyelerimizden biri, hem hipertansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi birlikte görülen hastalıkların kontrolünün çok iyi sağlanması risk faktörlerinin en aza indirmek açısından hem de eğer sigara içiliyorsa sigaranın bırakılması olabilir.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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