Sigara kaçakçısı kuzenlere 51 bin 100 lira ceza KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak sigarayla yakalanan 2 kuzene jandarma tarafından 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, kaçak sigarayla yakalanan 2 kuzene jandarma tarafından 51 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı Mahallesi'nde bir araçta yaptıkları aramada 3 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el koyan ekipler, olayla ilgili M.T. ve amcasının oğlu İ.T.'ye 27 No'lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 51 bin 100 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA