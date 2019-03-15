"Sigara kaçakçılığından elde ettikleri paraları kestik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de sigara kaçakçılığı yüzde 21,5'ti, şu anda yüzde 1,5-2'ler seviyesine düştü. Onların sigara kaçakçılığından elde ettiği paraları kestik. Sınırlarımızı kontrol altına aldık. Terör örgütünü hareket edemez bir kabiliyete düşürdük." dedi.

Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte Yüreğir Belediyesince yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ve bazı tesislerin açılış törenine katıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a bugüne kadar yaptığı güzel hizmetler dolayısıyla teşekkür eden Soylu, şimdi emanetin iyi yetişmiş bir insan olan Fatih Kocaispir'e devredileceğini dile getirdi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydeden Soylu, "Bu eserlerin yapılmasında, adımların atılmasında, ortaya koyduğu anlayışla birlikte bunun gerçekleşmesini de sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye de teşekkür ediyorum. Güzel bir söz var, 'bir elin nesi var, iki elin sesi var'. Bu birliktelik, beraberlik inşallah önümüzdeki döneme de bereketli yansımalar gerçekleştirecektir." diye konuştu.

"Bunların şah damarlarını kestik"

Memleketin huzur içinde olması için çaba gösterdiklerini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yer, mekan, zaman tanımadan ülkemdeki insanların yarına mutlu bir şekilde bakmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama size bir uyarım var. Bunu her yerde söylemenizi isterim. Eğer Yüreğir'e dün terör örgütleriyle kol kola olduğunu anlı şanlı şekilde anlatanları musallat ederseniz, bakın biz bunun içerisinden zor çıkarız. Eğer terör örgütlerine kol kanat gerenlere, terör örgütlerine müsamaha edenleri eğer Yüreğir'e bulaştırırsanız çok net söyleyeyim, bu güzel ilçe tam 5 yıl kaybeder. Ama esas itibarıyla kim kaybeder biliyor musunuz? Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız kaybeder. Ama bir kısım daha kaybeder, bunlar boş durmazlar. Bunlar borçluluklarını o beş yıl içerisinde onlara ödeyebilmek için belediyelerini hiç sizin haz etmeyeceğiniz, hiç mutlu olamayacağınız, hiç tasvip etmeyeceğiniz olanların emrine verirler, bu kadar açık ve nettir. Bakın doğu ve güneydoğuda teröre yardım ediyor diye 94 belediyeyi aldık mı? Niçin aldık? Para gönderiyor, adam gönderiyor, lojistik gönderiyor, moral veriyorlar. Biz 94 belediyeyi aldık, sadece terörle mücadele etmiyoruz, sadece bunlara dağları dar etmiyoruz. Aynı zamanda bunların şah damarlarını kestik. Belediyelerini aldık."

"Sigara kaçakçılığından elde ettikleri paraları kestik"

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye de değinen Soylu, "Türkiye'de sigara kaçakçılığı yüzde 21,5'ti, şu anda yüzde 1,5-2'ler seviyesine düştü. Onların sigara kaçakçılığından elde ettiği paraları kestik. Sınırlarımızı kontrol altına aldık. Terör örgütünü hareket edemez bir kabiliyete düşürdük. Şimdi doğu ve güneydoğudan biz bunlara bu belediyelerde bunu yaptıktan sonra eğer bunların çatısı altında Yüreğir Belediyesi, Adana Belediyesi gibi bunlara el uzatacak bir anlayışın ortaya konulmasına vesile olursak, Türkiye'nin huzuru altüst olur. Bunlara bu fırsatı vermeyin. Hem Adana'ya hem Yüreğir'e PKK'yı bulaştırmayın." ifadesini kullandı.

Daha sonra Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ile birlikte Millet Bahçesi ve 644 dairelik sosyal konut, Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Cumhuriyet Parkı ve Spor Tesisleri, Nene Hatun Kına Konağı, Yunus Emre Mahallesi Spor Tesisleri ve Yenidoğan Mahallesi Spor Tesisleri'nin açılış kurdelesini kesti.

(Bitti)

Kaynak: AA