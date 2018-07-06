Sigara Kaçakçılığından 6 Kişi Mahkemece Serbest

Samsun merkezli Trabzon'u da kapsayan kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi mahmece serbest bırakıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı 9 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda toplam 3 bin 932 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca bir adresten 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile içerisinde esrar kırıntıları bulunan kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 6 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişiden 5' i adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı. - SAMSUN