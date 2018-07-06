Sigara Kaçakçılığından 6 Kişi Mahkemece Serbest
Samsun merkezli Trabzon’u da kapsayan kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi mahmece serbest bırakıldıSamsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu...
Samsun merkezli Trabzon'u da kapsayan kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi mahmece serbest bırakıldı
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik 2 gün önce Samsun ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı 9 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda toplam 3 bin 932 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca bir adresten 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile içerisinde esrar kırıntıları bulunan kenevir öğütme makinesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi KOM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren 6 kişi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 6 kişiden 5' i adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı. - SAMSUN