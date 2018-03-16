Sigara Kaçakçılığı Zanlıları Serbest

Samsun'da özel kutulara yerleştirilmiş kaçak sigara yüklü minibüs ile yakalanan 4 kişiden 2'si savcı tarafından, 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Ordu-Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hopa'dan yola çıkan 34 plakalı minibüsün öncü ve artçı ekip oluşturup önden giden otomobilin polis uygulamalarından kurtulduklarını tespit etti. Yapılan takipte söz konusu sigara kaçakçılarının önde giden otomobil Tekkeköy ilçesinde polis ekiplerini fark edince geri döndü ve geriden gelen minibüsü uyardı. Ancak, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan sigara kaçakçıları yakalanarak gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada özel kutular içine gizlenmiş 7 bin 296 paket kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan 3 kişi ve otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - SAMSUN