Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
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Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Hatay'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yayladağı, Altınözü ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 270 paket sigara, 3 kilogram esrar ve 277 kök Hint keneviri ele geçirdi, K.Ç, Ş.S. ve K.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
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