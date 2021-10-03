Sigara kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yayladağı, Altınözü ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 270 paket sigara, 3 kilogram esrar ve 277 kök Hint keneviri ele geçirdi, K.Ç, Ş.S. ve K.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.