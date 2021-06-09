KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
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KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nce sigara kaçakçılarına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, depolarda 15 milyona yakınmakaron, tütün ve bandrol ele geçirildi.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nce sigara kaçakçılarına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, depolarda 15 milyona yakınmakaron, tütün ve bandrol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yasa dışı yollardan temin edilen tütün, makaron ve sahte TAPDK bandrollerini piyasaya sürdükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, Mersin, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramada 14 milyon 334 bin 200 adet boş makaron, 590 bin 100 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON
KOCAELİ SİGARA KAÇAKÇILARINA 4 İLDE OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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