Sigara izmariti ormanı yaktı

27.08.2019 21:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda bir otomobilden atılan izmaritten çıktığı iddia yangın vatandaşların da yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi'nin ön tarafında bulunan Deveboğazı mevkiinde bulunan çam ağaçlarından oluşan ağaçlık alanda yangın çıktı. Bir otomobilden atılan sigara izmaritinin ağaçlık alandaki kuru otları tutuşturması sonucunda çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve 15 dönümlük alanda etkili oldu.



Vatandaşların ihbarıyla yangın mahalline kısa sürede ulaşan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 2 arazöz, 1 su tankeri ile ilk müdahale ile yarım saatlik mücadelesi ile kontrol altına alınan yangınla mücadeleye; Ayvalık Orman İşletme Şefliği bünyesindeki ekiplerle, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler de katıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yangın mahalline gelerek, gönüllü vatandaşlarla birlikte yangının söndürülmesine destek verdi.



Yaklaşık 1 saatlik yoğun mücadele sonrasında kontrol altına alınan yangın ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl Türkiye genelinde geçtiğimiz senelere nazaran çok daha fazla orman yangınının çıktığını hatırlatarak, "Ne yazık ki bizde Ayvalık'ta bu yangınlarla sık karşılaştık. Bugün de burada bir orman yangını çıktı. Çok şükür ki çevre sakinlerinin yanı sıra itfaiye ve belediye ekiplerimizin de müdahalesiyle yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi sağlandı. Şu anda yangın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ben yangının büyümeden kontrol altına alınmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA