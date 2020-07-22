Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi
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Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi

Diyarbakır-Hani karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve ilçeye mobilya taşıyan bir pikap, sigara izmaritinin atılması sonucu alev aldı.

Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi
22.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:56

Diyarbakır-Hani karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve ilçeye mobilya taşıyan bir pikap, sigara izmaritinin atılması sonucu alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç küle döndü.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır-Hani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mobilya taşıyan ve plakası belirlenemeyen pikap, iddiaya göre sürücüsünün attığı sigara izmaritinin aracın kasa kısmına gelmesi sonucu alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören sürücü, pikabı yol kenarına çekip durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeni ile araç ve içinde bulunan mobilya eşyaları küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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