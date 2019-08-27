27.08.2019 22:21

Sigara izmariti evi yakıyordu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi emniyete götürdü.

Yangın Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre R.A. ve ailesinin ikamet ettiği evde unutulan sigara izmariti yangına neden oldu. Kısa sürede evin içerisi dumanla dolunca ev sakinleri kendilerini dışarı attı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi emniyete götürdü. Mahalle sakinleri çıkan yangından dolayı komşularına tepki göstererek aynı yerde sürekli yangın çıktığını ve korktuklarını ifade etti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, savcılık yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA