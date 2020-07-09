Sigara izmariti depoyu yaktı
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Sigara izmariti depoyu yaktı

Eskişehir'de, sigara izmariti atıldığı iddia edilen bir depoda yangın çıktı.

Sigara izmariti depoyu yaktı
09.07.2020 13:24 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:10

Eskişehir'de, sigara izmariti atıldığı iddia edilen bir depoda yangın çıktı. Olaya itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yanan depo kısa sürede söndürülürken, bir çok gıda ve av malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; olay Deliklitaş Mahallesi Kaptan Sokakta yaşandı. Dün akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir depoda yangın çıktı. Dumanların deponun kırık camlarından yükseldiğini gören çevre esnafı durumu 110 Yangın İhbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, deponun elektrik hatlarını keserek yangına müdahale etti.

Öte yandan büyümeden söndürülen depo yangınında herhangi bir ölümlü veya yaralanmalı kaza yaşanmazken, yangının sigara izmariti atılması sonucu çıktığı iddia edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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