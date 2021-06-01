Sigara izmariti buğday tarlasını küle çevirdi
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Sigara izmariti buğday tarlasını küle çevirdi

Sigara izmariti buğday tarlasını küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de sigara izmariti yüzünden çıkan yangında 20 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Mardin'de sigara izmariti yüzünden çıkan yangında 20 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk köyünde tarlaya atılan sigara izmariti buğday ekinlerinin tutuşmasına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyüp büyük bir alanı kapladı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeni ile 20 dönümlü ekili alan küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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