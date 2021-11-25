Sigara istediği Çinliyi, 'ters baktı' diye bıçaklamış

BURDUR (DHA) - BURDUR'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu'yu (49) bıçakla yaralayan Mert Aras (22), ifadesinde, "Sigara istedim, 'kullanmıyorum' dedi. Sonra bana ters baktı. O yüzden bıçakladım" dedi. Aras, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay salı akşamı, Güzelleştirme Parkı'nda meydana geldi. Kentte mermer işiyle uğraşan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu, parkta yürüyüş yaparken, Mert Aras kendisinden sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyleyen Wei Liu'yu karnından bıçakladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada ameliyat edilen Liu'nun tedavisi ise devam ediyor.