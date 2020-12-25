Sigara indirimi nedir? Sigara ucuzladı mı, sigara vergisi ne kadar? Sigara ve tütün ucuzlar mı?

Sigara ve tütüne gelen ÖTV yapılandırması sonrası basında pek çok haber yer aldı. Bunun üzerine vatandaşlar sigara indirimi nedir? Sigara ucuzladı mı, sigara vergisi ne kadar? gibi soruların cevaplarını merak etti. Resmi gazete sigara zammı ve indirimi hakkında merak edilenler...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutuldu. Peki, sigara ucuzladı mı? Sigara indirimi nedir, ne kadar?

SİGARA İNDİRİMİ NEDİR, NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi de yüzde 63 seviyesine indirildi. Yapılan düzenleme sonrası fiyatlarda şu aşamada indirim söz konusu değil ancak vergi değişikliği olası sigara zammını da kısıtlayacak.

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken, ÖTV oranı ise yüzde 67'den yüzde 63'e düşürüldü.

SİGARA UCUZLADI MI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.42 lira olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.

SİGARA ÖTV VERGİSİ NE KADAR?

Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için yüzde 63 olarak belirlendi.

SİGARA VE TÜTÜN UCUZLAR MI?

Düzenlemeyle üreticilerin vergi yükünün düşürüldüğü, bununla birlikte sigara ve tütün ürünlerinin fiyatlarında herhangi bir indirimin şu aşamada söz konusu olmadığı yorumları yapıldı. Sigara ve tütün ürünlerindeki nispi vergi oranının düşürülmesinin sektörde sigara fiyatlarındaki olası artış gereksinimini kısıtlayacağı, böylelikle beklenen enflasyona da olumlu etki edeceği ifade edildi.

Yeni düzenlenen vergi oranları şöyle: