Sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon: 1 gözaltı

BOLU (İHA) - Bolu'da kaçak sigara imalathanesine çevirdiği ev ve müştemilatta binlerce kaçak sigarayla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir ev ve müştemilatında sigara imalathanesi kurulduğu ve kaçak sigaraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, S.M.'ye (46) ait olduğu tespit edilen eve ve müştemilatına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 26 bin 800 içi tütün doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 64 bin 600 içerisi boş makaron, 18 bin içerisine sahte sigara konulmak için kullanılan kilitli poşet, 150 sahte TPDK bandrolü, 3 elektrikle çalışan makaron doldurma makinesi, 2 sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü ve 91 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan S.M. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU