Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasak? İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sigara yasağı hakkında detayları açıkladı. Peki, İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler? Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sigara içme kısıtlamaları getirildiğini duyurdu. Peki, Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içmek yasak? İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu yerler nereler?

İSTANBUL'DA SİGARA İÇMENİN YASAK OLDUĞU YERLER NERELER?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan korona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.