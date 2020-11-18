Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içme yasağı var?
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Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içme yasağı var?

18.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:10
Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içme yasağı var?

Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Gelişme sonrası nerelerde sigara içme yasağı var, sigara içmek yasak mı, merak edildi.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni koronavirüs tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Peki, Sigara içmek yasak mı? Nerelerde sigara içme yasağı var?

NERELERDE SİGARA İÇME YASAĞI VAR?

6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen "vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" getirilmesi uygulaması İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca genişletilebilecektir.

KORONAVİRÜS TEDDİRLERİ LİSTESİ

Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Okullardaki eğitim yıl sonuna kadar online sürdürülecek.
  • 65 yaş ve üstü için uygulanan 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altı için de geçerli olacak.
  • Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
  • Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
  • Restoran ve kafeler sadece paket servisi yapacak.
  • Kıraathanelerdeki faaliyetlere bir süre ara verilecek.
  • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
  • Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.

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