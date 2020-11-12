Sigara içmek nerede serbest, nerede yasak? Sokakta nerelerde sigara içme yasağı olacak? İstanbul'da nerede sigara içmek serbest?

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede dikkat çeken sigara içme yasağı hakkında pek çok soru merak edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sigara içme yasağının detaylarından bahsetti. Peki sokakta nerelerde sigara içmek yasak? Sigara içme yasağı ne zaman başlayacak? Sigara içme yasağı cezası nedir?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokakta sigara içme yasağının detaylarını aktardı. Nerelerde sigara içmek yasak?

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI: NERELERDE SİGARA İÇMEK YASAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararda trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara kullanımının yarından itibaren yasaklandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Solunum yoluyla kolayca bulaşan korona virüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul'da, Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMUSAL ALANLARA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi göndermişti. Buna göre, yarından itibaren tüm illerde işlek cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirilecek. Kararın, sigara içtiği için maskesini indiren kişiler nedeniyle alındığı açıklandı.

İSTANBUL'DA SİGARA İÇMEK NEREDE YASAK, NEREDE SERBEST?

İstanbul Valiliği, korona virüsle mücadele kapsamında kent genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. İstanbul'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında virüsün yayılımını önlenmek amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 102 numaralı kararı doğrultusunda (İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgesi çerçevesinde; Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren tüm İlimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurulları Kararları ile belirlenecek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına) 39 İlçemizin ayrı ayrı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları ile toplamda 125 sokak, 93 cadde ve 84 meydanda sigara içilmesi yasaklanmıştır. İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir."

Tüm yasaklanan yerleri görmek için tıklayınız .

haberler.com/haber/2020/11/12/sigara-icmek-nerede-serbest-nerede-yasak-13732242_9289_m.jpg" title="Sigara içmek nerede serbest, nerede yasak? Sokakta nerelerde sigara içme yasağı olacak? İstanbul'da nerede sigara içmek serbest?" alt="Sigara içmek nerede serbest, nerede yasak? Sokakta nerelerde sigara içme yasağı olacak? İstanbul'da nerede sigara içmek serbest?"class="medium-insert-image-active">