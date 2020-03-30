Sigara içmek mesane kanseri riskini arttırıyor Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, mesane kanseri hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Sigara formülündeki yüzlerce zararlı maddeyle birlikte vücuda alındıkça kanserlerin önüne geçmek neredeyse imkansız. Özellikle de bazı hastalıkların en önemli risk faktörü haline gelen sigara, mesane kanserinde olduğu gibi zirveyi kimselere bırakmıyor. Korona virüs nedeniyle hastanelere gitmeyenve tedavisini yarımbırakan hastaların aslında bu süreçte tedavisine çok daha özen göstermesi gerektiğini dile getiren

Mesane kanseri nedir?

Böbrekten idrar yolları ile gelen idrarı depolayan organa mesane denir. Mesanede oluşan kötü huylu tümörler ise mesane kanseri olarak adlandırılır. Her yıl binlerce yetişkin insanı etkileyen mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmektedir.

Mesane kanserinin belirtileri;

İdrardan kan gelmesi (Genellikle ağrısız bir şekilde kendini gösterir)

Alt karın bölgesinde ağrı,

İdrar yaparken ağrı,

İdrar yaparken yanma hissi,

Sık idrara çıkma.

Dolaylı olarak gözlemlenen diğer belirtiler ise;

İstemsiz kilo kaybı,

Anemi,

Baş ağrısı,

Halsizlik,

Kemik hassasiyeti,

Kemik ve karın ağrısı,

Cinsel ilişki sırasında ağrı.

Mesane kanseri neden oluşur?

Mesane kanseri, mesanede bulunan hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur. Oluşan hücreler, normal oranda büyüyüp bölünmek yerine kontrolsüzce büyüyüp ölmelerine yol açan bir mutasyona uğrar. Bu mutasyon sonucunda ise kanserli hücreler meydana gelir. Bu tabloyu oluşturan ana etmenler ise;

Sigara ve tütün ürünlerini kullanmak,

Radyasyon ve kimyasallara maruz kalmak,

Parazit enfeksiyonları,

Mesane iç duvarının kronik tahrişi,

İleri yaş,

Cinsiyet faktörü (Erkeklerde daha fazla görülmektedir)

Mesane kanserinin tipleri nelerdir?

Genel olarak 3 tip mesane kanseri türü vardır. Bunlar;

Değişici epitel hücreli karsinom: En sık görülen tiplerin başında gelir. Bu türde kanser, mesanenin iç yüzeyini döşeyen ve epitel hücrelerden kaynaklanmaktadır. Mesane kanserlerinin %90'a yakını değişici epitel hücreli karsinom sebebiyle meydana gelmektedir.

Yassı epitel hücreli karsinom: Mesane kanseri türleri içinde az rastlanan türlerin başında gelmektedir. Oluşan uzun süreli iritasyon ve enfeksiyon sonucu mesanede gelişen yassı epitel hücreler sebebiyle medyana gelir.

Adenokarsinom: Mesane kanseri türleri içinde % 3'lük bir dilimi kapsamaktadır. Bu tür, mesanede salgı yapan glandüler hücrelerden kaynaklanmaktadır. Glandüler hücreler ise mukus yapımında görev yapar.

Mesane kanseri nasıl teşhis edilir?

Mesaneden alınan idrarın mikroskop altında incelenmesi en önemli tanı yöntemidir. Mesane kanseri teşhisinde radyolojik tanı araçlarından ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MRI duyarlı yöntemler kullanılmaktadır. Kesin tanı için mesane endoskopisi gereklidir.

Mesane kanserini yenmek mümkün mü?

Öncelikle patolojik testlere göre uygulanacak tedavinin seyri ve yöntemi belirlenir. En çok kullanılan yöntemler; cerrahi işlemler, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir. Cerrahi yöntem, hastalığın evresine bağlı olarak tek başına uygulanabileceği gibi diğer tedavi yöntemleriyle birlikte de tercih edilebilir. Kemoterapi genel olarak cerrahi işlemden sonra uygulanır. Kemoterapideki amaç kanser hücrelerinin verilen ilaç ile yok edilmesidir. Radyasyon terapide ise X ışınları veya yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanserli hücreleri yok etmek amaçlanır. Tedavinin sürekliliği iyileşme açısından oldukça önemlidir. Hastaların korona virüsünden korunmak için hastaneye gitmeyerek tedavisine ara vermesinin hastalığın seyrini kötüleştireceğini kavraması gerekmektedir. Bu noktada hastaneler tüm önlemlerini almaktadır ve hastaların tedavilerine devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler