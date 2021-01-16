Sigara içmek için çıktığı balkondan düşüp öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde emekli Asker Altun (62), sigara içmek için çıktığı 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'ndeki Tahirbey Apartmanı'nın 4'üncü katında eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Asker Altun, saat 02.00 sıralarında iddiaya göre sigara içmek için balkona çıktı. Sigara içerken dengesini kaybeden Altun, balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asker Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Altun'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Asker Altun'un önemli bir sorunu olmadığını belirten yakınları, sigara içmek için çıktığı evinin balkonundan dengesini kaybederek düşmüş olabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN