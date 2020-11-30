Sigara içme yasağı var mı? Hangi alanlarda sigara içmek yasak? Sigara içmenin cezası nedir? Sigara içme yasağı nerelerde var?

Koronavirüs tedbirleri amacıyla 81 ilde uygulanmaya başlayan sigara içme hangi alanlarda sigara içmek yasak? Sigara içmenin cezası nedir? Sigara içme yasağı nerelerde var?

81 ilde belirlenen sigara içme yasağı, koronavirüs önlemleri kapsamında getirildi. Peki, Sigara içme yasağı var mı? Hangi alanlarda sigara içmek yasak? Sigara içmenin cezası nedir? Sigara içme yasağı nerelerde var?

SİGARA İÇME YASAĞI NERELERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cadde, sokak, meydan, park, bahçe, toplu ulaşım araç duraklarında sigara içilmeyecek. Sahil bandında, piknik alanında, fabrikalarda da toplu olarak bir araya gelindiğinde sigara yasağı uygulanacak. Ayrıca, toplu bir şekilde bir araya gelen kişiler de sigara içemeyecek.

SİGARA İÇME CEZASI NEDİR?

Yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32'nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddeleri kapsamında işlem yapılacak. Ülke genelinde açık alanlarda sigara içme yasağına uymayanlara kesilecek para cezası 900 TL olarak sabitlendi. Maske takmayanlara da aynı ceza kesiliyor.