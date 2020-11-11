Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 2020 Sigara içme yasağı olan yerler nereler? Sigara yasağı ne zaman başlıyor?
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Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 2020 Sigara içme yasağı olan yerler nereler? Sigara yasağı ne zaman başlıyor?

11.11.2020 21:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:21
Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 2020 Sigara içme yasağı olan yerler nereler? Sigara yasağı ne zaman başlıyor?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgede dikkat çeken ise sigara içme yasağı oldu. Sigara içmek yasaklandı mı? Sokakta sigara içme yasağının cezası nedir? Nerelerde sigara içmek yasak? Sigara içme yasağı ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayılarında artış hız kesmeden devam ediyor. Bu sebeple ilk olarak bazı illerde Valilik kararıyla sigara içmek sokakta yasaklandı. Sonrasında 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Peki, sigara içmek yasaklandı mı?

SİGARA İÇME YASAĞI GELEN İLLER HANGİLERİ?

İlk olarak Gaziantep, Bursa, Sakarya, Eskişehir ve Balıkesir'de yasaklamalar yapıldı.

Sonrasında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yarından itibaren tüm illerdeki meydanlarda ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Yarından (12 Kasım Perşembe) itibaren tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklanacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN İLLER

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulama, il bazlı yapılacak analizlere göre İl Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek.

Valilerce; salgınının seyri anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayılarındaki artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilecek.

Gelişmelere bağlı olarak alınan kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda kısıtlama aynı usulle kaldırılacak."

Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı ifade edildi. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

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