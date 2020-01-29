: "Sigara içilmez" levhasıyla tombala oyunu polise takıldı

29.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:37

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, ani baskınlara karşı "sigara içilmez" levhasının arkasına yapıştırdıkları tombala kartonunu çıkartıp kumar oynatılan kahvehane kapatıldı.

İlçede kumar oyunlarına karşın kahvehaneleri takibe alan Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede detaylı arama yaptı.

Tombala kumarı oynatıldığı tespitiyle Göksun Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile harekete geçen polis ekipleri, kahvehanede yaptığı kontrol ve aramada, masa örtülerinin altında, kanepe altlarında ve içinde, dolap içerisinde çok sayıda tombala kağıtları, pul ve madeni paralar ele geçirdi.

Aramayı detaylandıran polis ekipleri, "Sigara İçilmez" tabelasının arka kısmına yapıştırılmak suretiyle gizlenmiş tombala kartonu buldu. Polisin ani baskınlarına karşı işletmecilerin böyle bir yöntem uyguladığı öğrenildi.

İş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, kahvehane ise kapatıldı.

Kaynak: AA

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