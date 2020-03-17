Sigara içenlerde Covid-19'un şiddetli semptomlar geliştirme riski artıyor
Sigara içenlerde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ağır semptomlar gösterme riskinin yüzde 50 arttığı belirtildi.
17.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:19
Sigara içenlerde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ağır semptomlar gösterme riskinin yüzde 50 arttığı belirtildi.
Fransız Tütünle Mücadele Birliği Genel Sekreteri Bertrand Dautzenberg, Çin tarafından paylaşılan verilerden hareketle Covid-19'un tütün kullananlar üzerindeki etkisine dair uyarıda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com