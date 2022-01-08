30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada - Haberler
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30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık yapan 9 kişi gözaltına alınırken, bir iş yerinden 30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

KAYSERİ (İHA) - 30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık yapan 9 kişi gözaltına alınırken, bir iş yerinden 30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde gerçekleşen 12 hırsızlık olayına karışan şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda, Ü.B. (36), Y.M.Ç. (21), A.İ. (22), S.G. (21), Ö.D. (30), Ü.Y. (32), Ş.Y., Y.Ş. ve yabancı uyruklu şahıslar A.M. ve G.A. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Sigara hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, yabancı uyruklu A.M. ve G.A.'nın bir marketten 30 bin TL çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

30 bin TL değerinde sigara çalan hırsızlar kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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