Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilere kötü haber!
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Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilere kötü haber!

Resmi gazetede yayınlanan karar ile birlikte sigara fiyatlarında yeni zam geldi. Tiryakiler için kötü bir hbaer olan sigara zamları ile ilgili merak edilen güncel fiyatları haberimizde derledik. Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilere kötü haber!

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilere kötü haber!
13.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:47

Bugün Resmi Gazete'de 'Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar' adlı karar 13 Mayıs tarihi ile yayınlandı. Alınan karara göre sigaradan alınanvergi tutarı artırıldı. Alınan bu karar ile birlikte vatandaşlar güncel sigara fiyatlarını ve zam oranlarını merak etmeye başladı. Sigara zammı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

Bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıkmış oldu.

Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Tiryakilere kötü haber!
SİGARANIN ZARARLARI

SİGARANIN ZARARLARI NELER?

4 SAAT DUMANA MARUZ KALMAK 10 SİGARA İÇMEKLE AYNI

Sigara içmeyen ancak sürekli sigara içilen ortamda bulunan kişiler dört bine yakın kimyasal maddeye maruz kalıyor. Sigara içilen bir yerde dört saat kalan biri 10 adet sigara içmiş kadar zarar görüyor.

ÇOCUKLAR NEFESSİZ KALIYOR

Akciğerleri tam gelişmemiş olan çocukların yetişkinlerden çok daha hızlı nefes alıp veriyor. Sigara içilen yerlerde en çok çocuklar nefessiz kalıyor. Çocuklarda görülen kanserin yüzde 15'ine sigara içen baba neden olurken, sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinde yüzde 10-15 eksik kilo ya da zeka geriliği görülüyor.

AKCİĞER KANSERLERİNİN YÜZDE 90'I SİGARADAN

Sigara, solunum yollarındaki koruyucu yapıyı bozarak akciğerleri tüm risklere açık hale getiriyor. Akciğer kanserlerinin yüzde 90'ına sigara neden oluyor. Sigara kalbin oksijen tüketimini artırırken damarlarda büzülmelere neden oluyor. Damar sertliği ve koroner arter hastalığı sigaranın tetiklediği başlıca hastalıklar arasında."Sigaranın bedene verdiği zararın 15 yılda atıldığını söyleyen Dr. Ertürk, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta meydana gelen değişimlerle ilgili şunları sıraladı:20 dakika sonra: Tansiyon ve nabız normal düzeye iner.8 saat sonra: Kandaki oksijen düzeyi normale yaklaşır.24 saat sonra: Kalp enfarktüsü tehlikesi azalmaya başlar.48 saat sonra: Sinir uçları kendini yenilemeye başlar,2 hafta -3 ay arası: Dolaşım dengesi düzelir, yürümek daha kolaylaşır. Akciğer fonksiyonu yüzde 30 oranında iyileşir.1-9 ay: Öksürük krizleri, yorgunluk, bitkinlik ve kısa kısa nefes almalar azalır. Akciğer bir ölçüde temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi de çok azdır,1 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı risk yüzde 30 azalır.5 yıl sonra: Akciğer kanseri ve kalp enfarktüsü riski yüzde 30 azalır, nefes ve yemek borusu ile mesane kanseri riski yüzde 50 azalır.10 yıl sonra: Akciğer kanseri yüzde 50-100 oranında azalır.15 yıl sonra: Koroner kalp hastalığı riski hemen hemen sigara içmeyenler kadar olur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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