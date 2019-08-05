Sigara fiyatları 5 Ağustos 2019: Hangi markaya ne kadar zam geldi?

Sigara fiyatlarına markalar teker teker zam yaptı. Cumartesi günü British American Tobacco Türkiye, yaklaşık 3 liralık zamlı sigara fiyatları ile satışlara başladı. Devamında ise bir zam haberi de Philip Morris'ten geldi. Sigaraya yapılan zammın ardından güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 5 Ağustos zam sonrası sigara fiyatları listesi...

ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Knt Prg. (Blue, Grey, White): 15 TL

Knt D-Range (Blue, Grey, Switch): 15 TL

Knt D-Long (Blue, Grey): 15 TL

Knt Switch: 16 TL

Knt Nano: 18 TL

Rtmns: 14 TL

Vicry: 14,5 TL

Pll Mall: 14,5 TL

Tkl 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Pall Mll: 14,50 TL

Tel 2000: 14 TL

Tkl 2001: 14 TL

Smsn: 14 TL

Smsn 216: 14 TL

Mltpe: 14 TL

Violt Mnthl – Slims: 12 TL

Wnnr Slms – Family: 10 TL

Wnnr Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slms – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

Prsdent Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

Prsdent Q Size: 9 TL

Vgr Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Mdley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hzr Kısa – Family: 8,50 TL

JTI GRUBU

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT 16.00



MURT B. 15.00

LRK 15.00

LRK R. 14.50

PARL 18.50

MARL 18.00

MARL T. 17.00

MARL Edge 16.00

CHST 16.50

CHST node 14.00

L. 14.50

L. red 14.00

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