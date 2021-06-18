Sigara fiyatları 2021 ne kadar? Güncel sigara fiyatları zamlandı mı?

Sigara fiyatlarına dönem dönem gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı, Parliament, Winston, Chesterfield sigara fiyatları araştırılan sigara fiyatları arasında yer alıyor. İşte Sigara fiyatları 2021 ne kadar? Güncel sigara fiyatları zamlı mı? sorularının yanıtları...