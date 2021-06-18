Sigara fiyatları 2021 ne kadar? Güncel sigara fiyatları zamlandı mı?
Sigara fiyatlarına dönem dönem gelen zamlar sonrası güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı, Parliament, Winston, Chesterfield sigara fiyatları araştırılan sigara fiyatları arasında yer alıyor. İşte Sigara fiyatları 2021 ne kadar? Güncel sigara fiyatları zamlı mı? sorularının yanıtları...
Sigara fiyatları 2021 ne kadar? Güncel sigara fiyatları zamlı mı? sorularının yanıtları merak edliliyor. Sigara fiyatları sık sık araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Güncel sigara fiyatları listesi, sigaraya zam var mı, zam gelecek mi? sorularının ardından gündeme geliyor. İşte güncel sigara fiyatları...
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ
- Marlboro Edge: 16 TL
- Marlboro Touch: 17 TL
- Marlboro: 18 TL
- Parliament: 18,50 TL
- Winston Slender: 15 TL
- Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
- Winston: 16 TL
- Tekel 2000: 14 TL
- Tekel 2001: 14 TL
- LD: 14 TL vPall Mall: 14,50 TL
- Samsun: 14 TL
- Samsun 216: 14 TL
- Maltepe: 14 TL
- Muratti Blu: 15 TL
- Lark: 15 TL
- Chesterfield: 14,50 TL
- Chesterfield Mode: 14 TL
- L&M: 14,00 TL
- Kent: 15 TL
- Kent D-Range: 15 TL
- Kent Swicth: 16 TL
- Kent N-Range: 18 TL
- Rothmans: 14 TL
- Viceroy: 14,50 TL
MARLBORO SİGARA FİYATLARI
- Marlboro Uzun Fiyatı 18,00 TL
- Marlboro Kısa – Box Fiyatı 18,00 TL
- Marlboro Light Touch – Uzun Fiyatı 16,00 TL
- Marlboro Light Touch – Kısa Fiyatı 16,00 TL
- Marlboro Edge Blue Fiyatı 16,00 TL
- Marlboro Edge Sky Fiyatı 16,00 TL
- Marlboro Touch One Fiyatı 17,00 TL
- Marlboro Touch Blue Fiyatı 17,00 TL
- Marlboro Touch Gray Fiyatı 17,00 TL
- Marlboro Touch Aqua Fiyatı 17,00 TL
PARLIAMENT SİGARA FİYATLARI
- Parliament Night Blue Kısa Fiyatı 18,50 TL
- Parliament One Fiyatı 18,50 TL
- Parliament Aqua Fiyatı 18,50 TL
- Parliament Aqua Blue – Kısa Fiyatı 18,50 TL
- Parliament Gray Fiyatı 18,50 TL
KENT SİGARA FİYATLARI 2021 HAZİRAN
- Kent Switch Fiyatı 16,00 TL
- Kent Blue Fiyatı 15,00 TL
- Kent Gray Fiyatı 15,00 TL
- Kent White Fiyatı 15,00 TL
- Kent D Range Switch Fiyatı 15,00 TL
- Kent D Range Grey Fiyatı 15,00 TL
- Kent D Range Blue Fiyatı 15,00 TL
- Kent N Range Black Fiyatı 18,00 TL
- Kent N Range Gray Fiyatı 18,00 TL
CAMEL SİGARA FİYATLARI
- Camel Uzun Fiyatı 15,00 TL
- Camel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TL
- Camel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TL
- Camel White Fiyatı 15,00 TL
- Camel Brown Fiyatı 15,00 TL
- Camel Black Fiyatı 15,00 TL
- Camel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TL
- Camel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TL
- Camel Blue Fiyatı 15,00 TL
- Camel Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
- Camel Line Fiyatı 15,00 TL
- Camel Rework Fiyatı 15,00 TL
- Camel Slender Fiyatı 14,50 TL
- Camel Slender Gray Fiyatı 14,50 TL
CHESTERFIELD SİGARA FİYATLARI
- Chesterfield Fiyatı 14,50 TL
- Chesterfield Blue Fiyatı 14,00 TL
- Chesterfield Gray Fiyatı 14,00 TL
- Chesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TL
WINSTON SİGARA FİYATLARI
- Winston Uzun Fiyatı 16,00 TL
- Winston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TL
- Winston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TL
- Winston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TL
- Winston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TL
- Winston Süper Light Fiyatı 16,00 TL
- Winston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TL
- Winston Light Slim Fiyatı 16,00 TL
- Winston One Fiyatı 15,00 TL
- Winston Dark Blue Fiyatı 15,00 TL
- Winston Deep Blue Fiyatı 15,00 TL
- Winston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TL
- Winston Xsence One Fiyatı 15,00 TL
- Winston Slender Rework Fiyatı 15,00 TL
- Winston Slender 4 Fiyatı 15,00 TL
- Winston Slender 7 Fiyatı 15,00 TL
GÜNCEL MURATTI SİGARA FİYATLARI 2021
- Muratti Rosso Fiyatı 16,00 TL
- Muratti Azure Fiyatı 16,00 TL
- Muratti Tone Fiyatı 16,00 TL
- Muratti Mode Fiyatı 16,00 TL
- Muratti Mone Fiyatı 16,00 TL
- Muratti S-Mode Fiyatı 16,00 TL
- Muratti S-One Fiyatı 16,00 TL
- Muratti Blue Fiyatı 15,00 TL
LARK SİGARA FİYATLARI
- Lark Uzun Fiyatı 15,00 TL
- Lark Kısa Fiyat ı15,00 TL
- Lark Mode Blue Fiyatı 14,50 TL
- Lark Reserve Fiyatı 14,50 TL
LD SİGARA FİYATLARI
LD Fiyatı 14,00 TL
L&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)
- L&M Uzun Fiyatı 14,50 TL
- L&M Kısa Fiyatı 14,50 TL
- L&M Blue Line Fiyatı 14,50 TL
- L&M Mode Red Fiyatı 14,00 TL
VIGOR CERULEAN FİYATLARI
- Vigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TL
- Vigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TL
- Vigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TL
MONTE CARLO SİGARA FİYATLARI
Monte Carlo Fiyatı 14,50 TL
Monte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TL
ROTHMANS SİGARA FİYATLARI
Rothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 14,00 TL
HD GRUBU SİGARA FİYATLARI
- HD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TL
- HD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TL
- HD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TL
- HD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TL
- HD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TL
VICEROY SİGARA FİYATLARI
- Viceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL
- Viceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 14,50 TL
- Viceroy Switch Fiyatı 14,50 TL
- Viceroy Switch Mentollü Fiyatı 14,50 TL
PALL MALL SİGARA FİYATLARI
- Pall Mall Kırmızı Fiyatı 14,50 TL
- Pall Mall Mavi Fiyatı 14,50 TL
- Pall Mall Turuncu Fiyatı 14,50 TL
- Pall Mall Siyah Fiyatı 14,50 TL
- Pall Mall Amber Fiyatı 14,50 TL
PRESIDENT SİGARA FİYATLARI
- President Kısa Fiyatı 11,50 TL
- President Uzun Fiyatı 11,50 TL
- President Katıksız Fiyatı 11,50 TL
- President Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TL