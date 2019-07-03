Sigara diş eti renklenmelerine sebep oluyor?

İnsan cildinin rengini belirleyen''melanin'' adlı pigmentdiş etlerinin renginin oluşumunda da rol alıyor. Fakat diş etlerinde olağan dışı renklenmeler, hastalık belirtisi olarak da karşımıza çıkabiliyor.

RENKLENME NEDEN OLUYOR?

Sağlıklı diş eti dokusunun soluk pembe bir renge sahip olduğuna dikkat çeken Dt. Kökdemir ''Bazı durumlarda diş etinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Bu durum özellikle koyu tenliyada sigara içen bireylerde karşımıza çıkmakla birlikte, bu tip renklenmeler bazı cilt ve böbrek hastalıklarının da ön belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor'' şeklinde bilgi verdi.

RENKLENME TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Diş eti renklenmesinin, söz konusu bölgenin cerrahi olarak uzaklaştırılması şeklinde yapıldığını belirten Dt. Pertev Kökdemir'' Bu amaçla cerrahinin yanındagelişen teknolojiyle birlikte lazer cihazları kullanarak lokal anestezi ile tedavi de mümkün fakat sigara içen bireylerde, uzaklaştırılan renklenmiş dokular, kullanılan sigara miktarıyla ilişkili olarak tekrar renklenebiliyor'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler