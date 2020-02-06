Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor
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Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor

Bilecik ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.

06.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:41
Sigara denetimleri hız kesmeden devam ediyor

ve ilçelerinde sigara denetimleri hızla devam ederken, bu yasağa uymayan iş yerlerine cezalar peş peşe yazılıyor.


Bu denetimler kapsamında Bilecik'in ilçesinde Pazaryeri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "dumansız hava sahası" kapsamında halka açık mekanlarda sigara denetimi gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda iş yerlerinde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmazken, denetim yapanlar Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü'nün sigara ve zararlarıyla mücadele konusunda yoğun bir gayret içinde olduğu, bu konuda duyarlı olan işletme sahipleri ve vatandaşlara teşekkür ettiler.


Yetkililer il genelinde denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceğini belirtilirken, Bilecik'te bir kaç iş yerine sigara yasağına uymadığı için ceza yazıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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