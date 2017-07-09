Sigara Dağıtım Aracını Soymak İsterken Polislerle Böyle Çatıştılar
Sigara dağıtım aracını soymak isterken polislerle böyle çatıştılarSancaktepe'de çatışmayla yakalanan gasp çetesinin, sigara dağıtım aracına yönelik soygun girişimi ve polisle girdikleri çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.
Sigara dağıtım aracını soymak isterken polislerle böyle çatıştılar
Sancaktepe'de çatışmayla yakalanan gasp çetesinin, sigara dağıtım aracına yönelik soygun girişimi ve polisle girdikleri çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.