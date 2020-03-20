Sigara, Covid-19 riskini yüzde 14 artırıyor
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Sigara, Covid-19 riskini yüzde 14 artırıyor

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında sigara kullananların yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

20.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:30
Sigara, Covid-19 riskini yüzde 14 artırıyor

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bilimsel araştırmalara göre, dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgınında sigara kullananların yüzde 14 daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs Enfeksiyonu (COVID-19) salgınında sigara kullananların diğer insanlara göre yüzde 14 daha fazla risk altında olduğu ortaya çıktı.

Bu oranı ortaya koyan araştırmanın, Çin Tıp Dergisi'nde online olarak yayımlandığını kaydeden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "COVID-19'a yakalanan 78 hasta üzerinde yapılan araştırmada, sigara kullananlarda COVID-19'a bağlı zatürre gelişme riskinin yüzde 14 daha yüksek olduğu tespit edildi" diye konuştu.

"SİGARA SİLYALARIN ÇALIŞMASINI BASKILIYOR"

Sigara ve e-sigara kullanımının akciğerlerde enfeksiyona ve bağışıklık sisteminin bir ölçüde baskılanmasına sebep olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın, "Sigara, solunum yollarında bulunan, adına silya denen kıl benzeri mekanizmanın çalışmasını zorlaştırıyor. Bu silyalar, tüm solunum yolunu kaplıyor ve solunum güzergahının tersine doğru çalışarak, havayla birlikte vücuda giren, mukusların tuttuğu ve balgam yoluyla dışarı atılan partiküllerin ağız ve buruna doğru ilerlemesini sağlıyor. Sigara işte bu silyaların üstünefazladan yük bindirerek çalışmasını zorlaştırıyor. Bu da solunum yollarının ve akciğerlerin temizlenmesini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Sigara ve e-sigaranın akciğerlerdeki solunum yolu enfeksiyonu sırasında, enfeksiyonu temizlemekten sorumlu olan "nötrofil" adı verilen beyaz kan hücrelerinin yapısına da zarar verdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, "ChapelHill'deki North Carolina Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünoloji araştırmaları sırasında e-sigara dumanına maruz kaldıktan sonra streptokok bakterileri ve grip virüsüyle aşılanan farelerin hayatta kalma şanslarının oldukça azaldığı tespit edildi. Buna sigara ve e-sigara dumanının nötrofil adlı beyaz kan hücrelerinin çalışmasını engellemesinin neden olduğu tahmin ediliyor. Solunum yollarında görev yapan bu bağışıklık hücrelerinin çalışmasının baskılanması da, başta COVID-19 olmak üzere birçok solunum yolu hastalığının gelişimini kolaylaştırıyor" dedi.

"VİRÜSÜN TUTUNDUĞU PROTEİN SİGARA İÇENLERDE DAHA AKTİF"

ChapelHill'de yapılan araştırmaların, e-sigara kullanımının burun hücrelerindeki bağışıklık ve enflamatuar yanıt genlerinin aktivitesini, sigara içmekten bile daha fazla bastırdığını gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Bilindiği üzere Covid-19 hastalığına sebep olan ve halk arasında "Korona virüs" olarak bilinen SARS-CoV-2 adlı virüs, vücutta en kolay ACE2 adlı bir protein tutunarak aktif oluyor. Araştırmalara göre bu bahsettiğimiz baskılama da, Korona virüsün hücreleri enfekte etmek için kullandığı ACE2 proteinini kodlayan genin sigara içenlerde sigara içmeyenlerden daha aktif olduğunu ortaya çıkardı. Elbette, bu çalışmaların hiçbiri, sigaranın mevcut salgına ne ölçüde etki edeceğinin tahminini net olarak yaptıramaz. Ancak sigara ve e-sigaranın bağışıklık sistemine ciddi bir zarar verdiği göz önüne alındığında, Korona virüs enfeksiyonlarını daha da kötüleştirebileceklerini varsaymak yanlış olmaz. Sigara ve e-sigaranın solunum yollarına ve akciğerlere verdiği zarar malum. Dolayısıyla sigara ve e-sigara kullanmayı bırakmak her zaman için çok önemli bir hareket olmakla birlikte, özellikle tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 küresel salgını sırasında çok daha büyük bir önem taşıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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