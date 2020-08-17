Sigara cildi nasıl etkiler ?
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Sigara cildi nasıl etkiler ?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.

Sigara cildi nasıl etkiler ?
17.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:30

Sigaranın sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri herkes tarafından bilinen bir gerçektir.Ancak sigara, sadece akciğerler ve kalp damar sistemimizi etkilemez.Cilt sağlığı açısından da birçok probleme neden olur.

Dr.Meltem Ayransözlerine şöyle devam ediyor;'' Birçok insan küçük yaşlarda sigaraya başlar. Ve alışkanlık haline gelen bu davranışın yaşamımızı ve sağlığımızı nasıl etkilediğini sorgulamayı da bir süre sonra bırakabiliyoruz. Çünkü tanıdığımız bildiğimiz hemen hemen herkes sigara içiyor. Ve biz bu nikotin maruziyetinden bir şekilde kurtulamıyoruz.''dedi.

Dr.Ayran,''Sigara nasıl kırışıklığa neden olur ? sorusunun cevabı ise şöyle;Sigaradaki toksinler , cildimizdeki kollajen ve elastin lifleri doğrudan yıkar, bu yapılar normalde cildi sıkı ve formda tutan yapılardır. Böylece yaşlanma hızlanır ve kırışıklıklar artar.Nikotin, damarları daraltır, cilde yetersiz besin ve oksijen gider. Sigarada 4000' den fazla bilinen kimyasal var. Sigara içmeye yeni başladıysanız cildinizdeki değişimleri göremeyebilirsiniz belki, 10 yıl boyunca sigara içen kişilerin ciltlerindeki değişim kendi yaşıtlarıyla kıyaslandığında önemli derecede fark edilir. Ayrıca sürekli sigara dumanına maruz kalmak ve sigara içerken yapılan mimik hareketleri de, dudakların büzülmesi, gözlerin kısılması gibi...kırışıklıkları artırır.''diye ifade etti.

Dr.Meltem Ayran'' Sigaranın etkilerinden kurtulmak için geç değil, her an karar verip sağlığınız ve güzelliğiniz için olumlu bir adım atarak sigarayı bırakabilirsiniz.''diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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