Sigara bırakma polikliniklerine 9 ayda 5 bin 611 başvuru

14.10.2019 09:38

Bursa'da, yılın 9 ayında sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 611 kişinin başvurduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yaptığı yazılı açıklamada, polikliniklere müracaat eden 5 bin 611 kişiden bin 302'sinin sigarayı bırakarak sağlıklı hayatı tercih ettiğini belirtti.

Mücadelenin en önemli aşamalarından birinin kullanıcıların bırakmaları yönünde desteklenmesi ve kararlılık geliştirmeleri yönünde motive edilmeleri olduğuna dikkati çeken Akan, bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabildiğini vurguladı.

Dr. Akan, şöyle devam etti:

"Kullanıcıların bu husustaki farkındalıklarını ve motivasyonlarını artırmak önemlidir. İlimizde bu doğrultuda aktif hizmet veren gerek hastanelerimiz bünyesinde gerekse birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık hayat merkezlerimizde yer alan 17 sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır. Her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısının artmaktadır. Vatandaşlar, Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak danışmanlık hizmeti alabilir. Bu polikliniklerde sigara bırakma konusunda eğitim almış uzman hekim, hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Hekim tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış açısıyla değerlendirilerek bağımlılık düzeyi ortaya konulmaktadır. Gerekli tanısal testler, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda farmakalojik tedavi düzenlenmekte, gerekli durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti verilmektedir."

Ayrıca Akan, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA