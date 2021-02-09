Sigara Bırakma Günü ne zaman? Sigara nasıl bırakılır? 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde neler yapılır?

Sigara Bırakma Günü birçok sigara tüketiciler sigarayı bırakmaya teşvik ediliyor ve daha sağlıklı günler için teşvik edici etkinliklerde bulunuluyor. Peki, Sigara Bırakma Günü ne zaman? Sigara nasıl bırakılır?

Milyonlarca insanın sorunu olan ve kronik bir alışkanlık haline gelen sigara içiciliğinden kurtulmak için Sigara Bırakma Günü'n etkinlikler düzenleniyor. Peki, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde neler yapılır? Sigara Bırakma Günü ne zaman? Sigara nasıl bırakılır?

SİGARA BIRAKMA GÜNÜ NE ZAMAN?

9 Şubat gününün sigara bırakma ile ilgili olarak nereden kaynaklandığı net olarak bilinmemekle birlikte her yıl 9 Şubat gününde sigara ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması konusunda etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl da hem Sağlık Bakanlığı hem de çeşitli sivil toplum kuruluşları bu yönde etkinlikler yapmaktadır.

SİGARA BIRAKMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

• Egzersiz yapmak.

• Yürüyüşe çıkmak.

• Sakız çiğnemek.

• Ellerinde bir kalem çevirmek ya da tespih çekmek

• Bol su içmek.

• Derin nefes alıp vererek gevşemek.

• Sinemaya gitmek.

• Sigara içmeyen arkadaş ve aile fertleriyle zaman geçirmek.

• En sevdiğiniz restorana yemeğe gitmek.