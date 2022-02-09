Sigara bağımlılarına "Bırakabilirsin" mobil uygulaması önerisi

KIRŞEHİR (AA) - Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç . Dr. Ali Güneş, sigaradan kurtulmak isteyenlere "Bırakabilirsin" mobil uygulamasından destek almaları çağrısında bulundu.

Güneş, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımlılıklarla mücadeleyi aralıksız sürdüren Yeşilay'ın, Sağlık Bakanlığı ile sigarayı bırakmak isteyenler için "Bırakabilirsin" mobil uygulamasını geliştirdiğini aktardı.

Ücretsiz indirilen uygulamanın sigara bırakma hedefinin konulma aşamasından, yaşanan zorlukların raporlanmasına kadar pek çok kolaylık sağladığını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Bırakabilirsin mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık herkes sigaradan kurtulma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği uygulamamızdan alabilecek. Uygulama, sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor, sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgileri de yer alıyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı 115'e ulaşabiliyorlar."