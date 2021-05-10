Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
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Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu

Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Hatay'a gitmek için otobüs durağına gelen bir genç, sigara almaya gitmek için çantalarını durakta bıraktı.

Antalya'da Hatay'a gitmek için otobüs durağına gelen bir genç, sigara almaya gitmek için çantalarını durakta bıraktı. 150 metre ileride bulunan marketten geri döndüğünde içerisinde telefon ve bir miktar para olan çantayı göremeyen genç, hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'a gitmek üzere cadde üzerinde bulunan otobüs durağına gelen Mustafa Kehriban (28), bir süre durakta bekledikten sonra 150 metre ileride bulunan akaryakıt istasyonuna sigara almaya gitti. Giderken yanında sırt çantasını ve valizini götürmeyen genç, geri döndüğünde içerisinde telefon ve çeşitli eşyalarının olduğu sırt çantasını göremedi. Genç, yana yakıla etrafta bir süre çantasını arasa da bir ize ulaşamadı. Diğer taraftan gencin durağa geldiği sırada durakta bulunan bir kişi gencin çantasız durağa geldiğini söyledi. Bun üzerine genç ile adam arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Yaşananları anlatan genç, "Alışveriş merkezinin oradan geliyordum. Çantalarımı buraya bırakmıştım. Birisi dizüstü bilgisayar çantası diğeri sırt çantasıydı. Petrole gittim geldim, çantamı almışlar. Su ve sigara almaya gitmiştim. Çantamın içerisinde telefon, 300-500 TL para vardı. Kıyafetlerim vardı. Hepsi gitmiş. Memlekete Hatay'a gidiyordum. Antalya'ya çalışmaya gelmiştim. Mobilya işleri ile uğraşıyordum. Bulan gören olursa bana haber versin" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın ifadesini aldıktan sonra çevrede arama çalışması yaptı. - ANTALYA

Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu
Sigara almaya gitti, içinde telefon ve para bulunan çantasından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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