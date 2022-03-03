SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP - Haberler

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SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel (51) aranıyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 26 Şubat'ta, arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel, marketten sigara almak için dışarı çıktı. Mekana geri dönmeyen evine de gitmeyen Certel'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel'i en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti. Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama çalışması başlattı. Eğitimli köpekler ile dron da kullanılan çalışmalarda şu ana kadar sonuç alınamadı.

Göktuğ Certel'i arama çalışmaları sürüyor.

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

SİGARA ALMAK İÇİN ÇIKTI; 6 GÜNDÜR KAYIP

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arama Kurtarma, Eskişehir, Tepebaşı, Sigara, Güncel, Haberler

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