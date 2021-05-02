Sigara almak bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 arkadaşa 9 bin 450 TL ceza; 1 gözaltı

Sigara almak bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 arkadaşa 9 bin 450 TL ceza; 1 gözaltıBURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille şehir turuna çıkan 3 kişi, denetimler sırasında polise yakalandı.

Sigara almak bahanesiyle kısıtlamayı ihlal eden 3 arkadaşa 9 bin 450 TL ceza; 1 gözaltı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille şehir turuna çıkan 3 kişi, denetimler sırasında polise yakalandı. Şüpheliler, sigara almak için sokağa çıktıklarını söylerken otomobilde yapılan aramada sigara paketi içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 9 bin 450 TL cezai kesildi. Şüpheli Servet Y. (23) ise gözaltına alındı.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında denetimlerini sürdüren İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok bölgede denetim noktası oluşturdu. Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi girişinde denetim yapan ekipler, G.B. (24) idaresindeki 16 BRV 16 plakalı otomobili durdurdu. Polis şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılarak izin belgesi sordu. İznin belgesi olmadığı öğrenilen sürücü G.B., arkadaşı B.E. (22) ve Servet Y. ile sigara almak için çıktığını öne sürdü. GBT sorgusu yapılan şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, Servet Y.'nin üzerinde sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan toplam 9 bin 450 TL ceza kesilirken, şüpheli Servet Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı