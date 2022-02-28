Sigara almak arkadaşlarından ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sigara almak arkadaşlarından ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sigara almak arkadaşlarından ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor

Eskişehir'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından sigara almak için ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre olay, 26 Şubat günü sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. 51 yaşındaki Göktuğ Certel, arkadaşlarıyla birlikte Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir eğlence mekanına gitti. Certel, yanında olmadığını fark ettiği cüzdanını alıp geri geleceğini söyleyerek mekandan ayrıldı. Bir süre sonra tekrar eğlence mekanına gelen Certel, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye devam etti. Sabaha karşı sigarasının bittiğini ve almak için markete gideceğini söyleyerek mekandan ayrılan Certel, arkadaşlarının yanına dönmedi.

Markete gitmek için mekandan ayrılırken ceketini, telefonunu ve araba anahtarını dahi yanına almadığı belirtilen Göktuğ Certel'den 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi. Vatandaşın yakınları ise Eskişehir Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. - ESKİŞEHİR

Sigara almak arkadaşlarından ayrılan vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title