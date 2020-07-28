Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla böyle saldırdı Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla böyle saldırdı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Özbekistan uyruklu şahıs sigara alma bahanesiyle girdiği büfede işyeri sahibine elindeki çivili kalasla saldırdı.

Sigara alma bahanesiyle girdi, çivili kalasla böyle saldırdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Özbekistan uyruklu şahıs sigara alma bahanesiyle girdiği büfede işyeri sahibine elindeki çivili kalasla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ortahisar ilçesindeki Değirmendere mahallesinde meydana gelen olayda Özbekistan uyruklu O.Y. (23), elindeki çivili kalası saklayarak büfeye girdi. Sigara alacağını söyleyen Özbekistan uyruklu şahıs, rafa yönelen işyeri sahibi Yazkan Yuluğ'a elindeki çivili kalasla saldırmaya başladı. Başına aldığı darbelerle yere düşen Yuluğ'a saldırmaya devam eden şahsı gören çevredeki vatandaşlar sesleri duyunca büfeye girdi. Özbekistan uyruklu şahsı yere yatırarak etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken, yaralanan Yazkan Yuluğ hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından taburcu edilen Yuluğ'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenilirken, Özbekistan uyruklu O.Y.'nin işyeri sahibine saldırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA